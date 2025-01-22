ALTENKIRCHEN – Sachbeschädigung in Tiefgarage in Altenkirchen

In der Zeit zwischen Sonntagabend, 22.02.2026, 19.00 Uhr, und Montagmorgen, 23.02.2026, 08.00 Uhr, kam es im Bereich der Tiefgarage in Altenkirchen, am Schloßplatz, zu einer Sachbeschädigung. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei rissen Unbekannte an einer Außentür zur Tiefgarage einen Türgriff vollständig ab. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Quelle Polizei