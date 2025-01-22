WISSEN – HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler – SSV Wissen D2 33:32 (18:17)

In einem spannenden und temporeichen Handballspiel setzte sich die HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler am Ende knapp mit 33:32 gegen den SSV Wissen durch.

Von Beginn an entwickelte sich eine intensive Partie auf Augenhöhe. Beide Mannschaften drückten aufs Tempo und suchten immer wieder den schnellen Abschluss. Dabei offenbarte sich jedoch auf beiden Seiten eine schwache Defensivleistung, sodass zahlreiche Tore fielen. Keine Mannschaft konnte sich entscheidend absetzen – immer wieder wechselte die Führung oder es stand Unentschieden. Mit einem knappen 18:17 für die Gastgeber ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel erwischte Wissen den besseren Start. Durch konsequente Abschlüsse und eine kurze Schwächephase der HSG konnten sich die Gäste erstmals mit drei Toren absetzen. Doch technische Fehler brachten Sinzig/Remagen/Ahrweiler zurück ins Spiel, sodass der Ausgleich schnell wieder hergestellt war.

In der 35. Minute gelang es dann erneut – diesmal den Gastgebern – sich mit drei Treffern Vorsprung abzusetzen. Doch Wissen bewies Moral, kämpfte sich Tor um Tor heran und erzielte kurz vor Schluss den viel umjubelten Ausgleich zum 32:32.

Als vieles bereits auf ein Unentschieden hindeutete, behielt Sinzig in der entscheidenden Szene die Nerven: 20 Sekunden vor dem Abpfiff fiel der Siegtreffer zum 33:32-Endstand.

Ein packendes Spiel mit hohem Tempo, vielen Toren und einem dramatischen Finale, das den Zuschauern bis zur letzten Sekunde beste Unterhaltung bot. Es spielten: Niclas Seelbach, Paula Leis, Melinda Schultz, Finja Oberheidt, Ben Oberheidt, Florian Strüder, Leon Scherer, Thore Urrigshardt, Mattis Seibert, Jan Rodigast