WISSEN – SSV 95 Wissen D1 ist Staffelsieger

Auch das letzte Spiel der Saison konnte die D1, auswärts bei der SG Ahrbach/Bannberscheid, gewinnen und wurde somit verlustpunktfreier Staffelsieger. Nach einer zähen ersten Halbzeit (12:14) überzeugten die Wissener in Halbzeit zwei und gewannen am Ende deutlich. (17:31)

Sonntagmorgen, 11.45Uhr in fremder Halle mit ungewohnter Ansprache, waren offensichtlich nicht die Vorraussetzungen, die die Jungs von der D1 für ein gutes Spiel benötigten. Die ungewohnte Ansprache kam von Steffen Schmidt, der die Urlaubsvertretung für Viola und Philip Hombach übernahm. Der SSV startete etwas schläfrig in die Partie. Zwar wurde das geplante Tempospiel gut umgesetzt, allerdings fehlte in der letzten Aktion die nötige Konsequenz. Bei dem einen Mal traf man nicht das Tor, bei dem anderen Mal kam der letzte Pass nicht an. Auch die Abwehr zeigte anfangs Schwächen, weil man nicht im Verbund agierte. So war die erste Halbzeit sehr ausgeglichen und der SSV ging mit einer knappen Führung in die Pause.

In der zweiten Halbzeit steigerte sich vor allem die Abwehr und machte es so den Gastgebern sehr schwer, überhaupt zum Torabschluss zu kommen. Durch diese verbesserte Abwehrarbeit und ein konsequentes Nutzen der Torchancen kam ein 12:0-Lauf der Wissener zu Stande. Dies war die Entscheidung im Spiel und so gewann man am Ende nicht nur das Spiel, sondern konnte auch den verlustpunktfreien Staffelsieg bejubeln.

Eine tolle Saison ist damit bereits zu Ende. Die D1 bedankt sich bei allen die dies ermöglicht haben, aber vor allem bei ihren beiden Trainern, Viola und Philip, für den unermüdlichen Einsatz. In der nächsten Saison wird der größte Teil der Mannschaft zusammenbleiben und dann in der C-Jugend auf Punktejagd gehen.

Es spielten: Mattis Meyer, Noah Melcher, Jakob Meckeler, Tom Schmidt, Lennard Selbach, Marco Müller, Luca Scherer, Dante Hartmann, Vadym Cherhutsa, Lasse Schwertel