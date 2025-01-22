MORSBACH-HOLPE – Orgelmesse zum 30jährigen Ortsjubiläum

Am Palmsonntag 1996 musizierte Dirk van Betteray zum ersten Mal an der historischen Klaisorgel in St. Mariä Heimsuchung Morsbach-Holpe. Seit 30 Jahren setzt er in der musikaffinen Gemeinde kirchenmusikalische Akzente, gründete 1996 eine Kirchenmusikreihe, übernahm 2002 die Leitung des Kirchenchores, betreut und erweiterte die Orgelanlage und ließ die Holper Kirche zu einer KIRCHGE DER KÜNSTE werden.

Am Palmsonntag, 29. März 2026 um 9.15 Uhr wird die Hl. Messe in St. Mariä Heimsuchung Holpe daher als Orgelmesse gestaltet. Im Anschluss findet ein kleiner Sektempfang statt, um gemeinsam ein wenig Rückschau auf diese 30 Jahre halten zu können. Dirk van Betteray spielt in der Orgelmesse vorwiegend Orgeltranskriptionen zu Werken aus der Johannespassion von Johann Sebastian Bach, die am Karfreitag, 03. April um 19 Uhr mit Solisten Chor und Orchester ebenfalls in der „Kirche der Künste“ in Holpe erklingen wird. Eine weitere Aufführung findet auch am Palmsonntag um 17 Uhr in St. Bonifatiius Bielstein statt. Karten sind bereits jetzt im Vorverkauf im Musikschulbüro in Wiehl, im Pfarrbüro in Morsbach und bei den Chormitgliedern erhältlich.

Zur Orgelmesse am Palmsonntag ist der Eintritt selbstverständlich frei. Es wird um eine Spende für die Kirche der Künste in Holpe gebeten, die Dirk van Betteray auch weiterhin mit Engagement und neuen Ideen betreuen wird.