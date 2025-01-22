RHEINLAND-PFALZ – Starkes Storytelling für Musikschaffende: pop rlp lädt zum kostenfreien Workshop nach Koblenz ein

Welche Geschichte steckt hinter der eigenen Musik– und wie erzählt man sie so, dass sie Menschen wirklich erreicht? Mit dem Workshop „Starkes Storytelling“ bietet pop rlp, das Kompetenzzentrum für Popularmusik Rheinland-Pfalz, am Samstag, den 21. März 2026 ein kostenfreies Weiterbildungsangebot für rheinland-pfälzisches Newcomer aller Genres.

Gute Songs allein reichen heute oft nicht mehr aus, um langfristig Aufmerksamkeit zu gewinnen. Künstler sind in der aktuellen Musikbranche häufig damit konfrontiert, ihre Identität, Haltung und künstlerische Vision verständlich und authentisch zu vermitteln – auf der Bühne, in Interviews, in Pressetexten und auf Social Media. Genau hier setzt der Workshop „Starkes Storytelling“ an. Gemeinsam mit Marketingexpertin Leandra Preißler (Pink Pong) erarbeiten die Teilnehmenden, wie sie ihre persönliche und musikalische Geschichte klar, glaubwürdig und wirkungsvoll erzählen können. Ziel ist es, das eigene Profil zu schärfen und die individuelle Story gezielt für die künstlerische Laufbahn nutzbar zu machen.

Ein starkes Storytelling hilft Künstlern, eine tiefere Verbindung zu ihrem Publikum aufzubauen, Interviews interessanter zu gestalten und ihre Außenwirkung konsistent zu entwickeln. Der Workshop zeigt, wie die eigene Geschichte authentisch formuliert und über verschiedene Kanäle hinweg stimmig kommuniziert werden kann.

Warum Storytelling in der heutigen Musikindustrie entscheidend ist

In einer zunehmend digitalen und schnelllebigen Musiklandschaft entscheidet nicht nur die Qualität der Musik über Sichtbarkeit, sondern auch die Klarheit der künstlerischen Erzählung. Medien, Booker, Förderinstitutionen und Fans möchten verstehen, wofür ein Act steht. Wer seine Geschichte überzeugend vermitteln kann, bleibt besser im Gedächtnis, schafft Wiedererkennungswert und baut nachhaltige Beziehungen zu Publikum und Branche auf. Storytelling ist damit ein zentrales Werkzeug moderner Künstlerentwicklung.

Workshop-Inhalte im Überblick

Entwicklung persönlicher und musikalischer Narrative: Was sind die prägenden Elemente meiner Geschichte? Relevanz und Perspektive: Welche Storys interessieren Publikum, Medien und Partner wirklich? Social Media und Künstler-Bio als Storytelling-Tools: Wie erzähle ich kontinuierlich meine Geschichte, ohne mich zu wiederholen? Emotionale Verbindung stärken: Wie entstehen Nähe und Identifikation?

Der Workshop ist praxisnah gestaltet und kostenfrei. Teilnehmende können konkrete Fragen stellen, Beispiele aus ihrem eigenen Projekt einbringen und direkt Feedback erhalten. Das Angebot richtet sich an Musiker, die ihr Profil schärfen und ihre Kommunikation strategisch weiterentwickeln möchten. Darüber hinaus stellt pop rlp das Spitzenförderprogramm pop rlp masterclass vor. Die Bewerbungsphase für das einjährige Coachingprogramm läuft bis zum 29. März 2026.