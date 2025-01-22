WISSEN – Später Ausgleich kostet SSV 95 Wissen den Sieg

Ein Punkt, der sich eher wie ein verlorener anfühlt: Der SSV 95 Wissen trennte sich in einem intensiven Auswärtsspiel von der HSG Römerwall II mit einem Unentschieden.

Die Partie war über die gesamten 60 Minuten von hohem Tempo geprägt. Beide Mannschaften suchten schnell den Weg zum Tor, was zu vielen Chancen, aber auch zu einer hohen Fehlerquote auf beiden Seiten führte. Immer wieder wechselte die Führung, klare Vorteile konnte sich keine der beiden Mannschaften erspielen.

Gerade in der Schlussphase entwickelte sich eine hektische Begegnung mit mehreren Führungswechseln. Der SSV schien dabei kurz vor dem Sieg zu stehen: 17 Sekunden vor dem Ende, genauer in der 59:43 Minute, gelang den Wissenern der Treffer zur 31:30-Führung.

Doch die Gastgeber aus Römerwall gaben sich nicht geschlagen und konnten sieben Sekunden vor Schluss noch einmal zum 31:31 ausgleichen. Die Wissener hatten anschließend noch die Chance auf den letzten Angriff, doch ein technischer Fehler direkt beim Anwurf verhinderte einen weiteren Torabschluss.

So blieb es beim Remis – ein Ergebnis, das sich aus Sicht des SSV trotz des Punktgewinns eher wie ein verlorener Punkt anfühlt, nachdem der Sieg in der Schlussminute bereits greifbar nah war.

Es spielten: Becher, Kilian – Ortmann, Scholz (7), Perez-Leal, Brenner, Stahl, Walterschen M. (10), Schultheis, Tomm (1), Kill, Hombach (4/1), Leidig (7/4), Walterschen T. (1), Mosen (1)