REGION – Verschobene Müllabfuhr und Schließung der Wertstoffhöfe aufgrund der Osterfeiertage

Die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied informiert über die geplanten Vor- und Nachfuhren sowie die Schließung der Wertstoffhöfe aufgrund der Osterfeiertage. Die Müllabfuhr wird im Rahmen der Feiertage verschoben, es sind dementsprechend Vor- und Nachfuhren geplant.

Die Abfuhrtermine um die Osterfeiertage vom …

Mo., 30.03., werden auf den Sa., 28.03.

Di., 31.03., werden auf den Mo., 30.03.

Mi., 01.04., werden auf den Di., 31.04.

Do., 02.04., werden auf den Mi., 01.04.

Fr., 03.04., werden auf den Do., 02.04.

Mo., 06.04., werden auf den Di., 07.04.

Di., 07.04., werden auf den Mi., 08.04.

Mi., 08.04., werden auf den Do., 09.04.

Do., 09.04., werden auf den Fr., 10.04.

Fr., 10.04., werden auf den Sa., 11.04.

…verschoben.

Die Wertstoffhöfe Neuwied, Linkenbach und Linz bleiben an den Feiertagen und am Samstag, den 04.04.2026, geschlossen. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ihre Entsorgung entsprechend an einem anderen Tag zu planen. Die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied weist außerdem darauf hin, dass für die Abfuhr der grünen Tonne die PreZero GmbH zuständig ist.

Weitere Informationen erhalten Sie online unter www.abfall-nr.de.