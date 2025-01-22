KOBLENZ – 13-jähriges Mädchen aus Koblenz wird vermisst

Die 13- jährige Klara Luise W. wird seit 10.03.2026 um 14.00 Uhr aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Koblenz vermisst.

Beschreibung: Kräftige Statur 160cm Schulter lange braune lockige Haare bekleidet mit einer schwarze Jogginghose sowie einem schwarzen Kapuzenpullover. Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/SAPzmvq eingesehen werden. Bei Antreffen wird gebeten, sich an den KDD Koblenz 0261 92156 390 oder jede andere Dienststelle zu wenden. Quelle Polizei