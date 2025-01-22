WISSEN – Seniorenfeier im KulturWerk Wissen

Die Stadt Wissen hatte am Mittwoch wieder zu ihrer beliebten Seniorenfeier in ihre gute Stube, nämlich das Kulturwerk eingeladen. „Wir haben gut 320 Einladungen verschickt und freuen uns nun über die riesige Resonanz“, so Bürgermeister Berno Neuhoff bei der Begrüßung. Er sprach zu Mitbürgerinnen und Mitbürgern im Alter ab 70 Jahren und betonte: „Dieser gesellige Nachmittag ist ein bedeutsamer Bestandteil des Wissener städtischen Lebens!“ Ein Dank ging noch an die vielen Helferinnen und Helfer im Saal. Dazu gehörten einige Rathausmitarbeiterinnen, die unter der Leitung von Christiane Knautz die Tische liebevoll gedeckt und überhaupt für eine angenehme Atmosphäre gesorgt hatten. Auch einige Stadtratsmitglieder kümmerten sich darum, dass immer genügend Kuchen und Schnittchenplatten auf den Tischen standen. Für die katholische bez. evangelische Kirchengemeinde sprachen Dechant Martin Kürten und Pfarrer Marcus Tesch einige Grußworte. Erwähnung fanden auch die fleissigen Ehrenamtler vom Reparatur-Café. Sie bieten genau an dieser Stelle dem allgemeinen Wegwerfwahn alle vier Wochen Paroli. Friedhelm Schneider aus Friedewald erfreute die Senioren mit schönen Klängen auf dem Saxophon. Zum Höhepunkt geriet jedoch die Darbietung von zwei Gruppen des Tanzstudios BALÉ aus dem Stadtteil Köttingerhöhe. Die ganz jungen Tänzerinnen mit ihrer Choreografin Anika Schlosser lösten wahre Beifallsstürme auf und kamen nicht ohne einige Zugaben von der Bühne. Christoph Becker schliesslich, seines Zeichens Dirigent der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen, strapazierte sein Keyboard mit aller Kraft und gab eine ganze Reihe von bekannten Schlagern zum Besten. Er erreichte sogar, dass der eine andere Besucher mitsang. Im weiteren Programm zeigte man einen Videofilm über das alte Rathaus und den Neubau direkt nebenan. Die Verwaltung befindet sich nämlich in diesen Tagen im Umzugsstress. Natürlich wurden auch die ältesten Anwesenden geehrt. Es waren dies Christa Peters und Gerhard Becher, beide über 90 Jahre alt. Berno Neuhoff, assistiert von den Mitarbeiterinnen Mariella Gilles und Christiane Knautz, gratulierte den Jubilaren in aller Form und überreichte je einen Blumenstrauß. Damit war die mehrstündige Veranstaltung aber noch nicht zu Ende. Die Gäste sassen bei bester Laune noch länger zusammen und hatten sich noch allerhand zu erzählen. (bt) Fotos: Bernhard Theis