KOBLENZ – Schwerer Verkehrsunfall auf Feldweg – Unfsallflucht – Radfahrer schwer verletzt

KOBLENZ – Schwerer Verkehrsunfall auf Feldweg – Radfahrer schwer verletzt

Donnerstag, 18. Juni 2026 gegen 07:45 Uhr wurde ein Fahrradfahrer auf dem Feldweg hinter dem Kinopolis, welcher parallel zur B 9 verläuft, im Rahmen eines Verkehrsunfalls mit einem Transporter schwer verletzt. Der Transporter entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und ließ den schwerverletzten Fahrradfahrer vor Ort zurück. Ermittlungen gegen den möglichen Unfallverursacher dauern an. Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten Kontakt mit der Polizeiinspektion Koblenz 2 aufzunehmen. Quelle: Polizei