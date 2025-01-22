NIEDERBERG – Brand einer Wiesenfläche in Koblenz-Niederberg

Am 18.06.2026 wurde von einem Unbekannten eine Wiesenfläche auf dem Grundstück des REWE:XL Hundertmark in Koblenz-Niederberg in Brand gesteckt. Der Täter nutzte dabei mutmaßlich einen Brandbeschleuniger, welcher auf dem Mulch und Gras verteilt und anschließend angezündet wurde. Es verbrannten ca. 60m² Wiese. Eine Gefahr für Personen oder angrenzende Gebäude bestand allerdings nicht. Zeugen, die verdächtige Personen im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten. Quelle: Polizei