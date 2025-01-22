WISSEN – Schmücken der Königsresidenz in Wissen.

Als Königsresidenz haben sich Danny I. und seine Königin Nicki (Balogh) den Gasthof „Alte Post“ in der Wissener Altstadt ausgesucht. Am späten Donnerstagnachmittag herrschte in der Siegstraße Hochbetrieb, denn es galt, die Fassade und Teile der Zufahrt königlich zu schmücken. Das große Schild über der Tür weist neben dem Schützenkönig auch Jungschützenkönig Maximilian II. (Buchen) und Schülerprinz Anton I. (Klas) aus. Alles in allem brachten sich gut zwei Dutzend Helferinnen und Helfer, darunter der komplette Hofstaat, beim Herrichten der Residenz ein. Von hier aus startet auch der Festumzug am Sonntagnachmittag. Dann ist die Siegstraße komplett gesperrt. Am heutigen Freitag geht es mit der offiziellen Festplatzeröffnung um 19 Uhr los. (bt) Foto: Bernhard Theis-