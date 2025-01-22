WISSEN – Wissener Schützenfest am Freitagnachmittag eröffnet

Nun ist es endlich soweit: Das Wissener Schützenfest ist am späten Freitagnachmittag offiziell eröffnet worden. Dazu gab es einen Fassanstich vor dem Festzelt. Gestiftet hatte den edlen Gerstensaft wie immer der heimische Schützenverein. Karl-Heinz Henn als 1. Vorsitzender und Schützenoberst freute sich über die rege Beteiligung und wünschte sich an allen Festtagen viele Besucherinnen und Besucher: „Unser Schützenfest mit den zahlreichen Umzügen blickt auf eine lange Tradition zurück und bietet auch diesmal ein Unterhaltungsprogramm für alt und jung“. Den Fassanstich nahm diesmal Stadtbeigeordneter Horst Pinhammer vor. Als erster in den Genuss des frischen Bieres kam Schützenkönig Danny I., in Begleitung von Königin Nicki. Dazu spielte das Jugendorchester der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen auf. Damit war auch der Startschuss für den eigentlichen Festbetrieb gefallen. Als Highlight gilt der „Rocket“. Die Swing Gondel ist eine Riesenschaukel und fasst 24 Personen. Aber auch das Kettenkarussell „Wellenflug“ oder die Berg- und Talbahn „Jaguar-Express“ versprechen Nervenkitzel vom Feinsten. Dazu kommen ein Riesenrad, der große Auto-Scooter, der schnelle Breakdancer oder das Kinderparadies. Weiterhin lockt das Fest mit vielen Verkaufsständen. (bt) Fotos: Bernhard Theis