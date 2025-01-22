WISSEN – Reparaturcafé in Wissen öffnet eine Woche früher

Die ehrenamtlichen Helfer der Wissener Reparatur-Werkstatt sind bereits am 5. November von 14 bis 18 Uhr im kulturWERKwissen tätig. Am 12. November (turnusmäßiger Termin) kann wegen einer Veranstaltung kein Reparatur-Café stattfinden. Das Team freut sich bereits auf Kunden. Gerade in der beginnenden Vorweihnachtszeit gibt es bestimmt die einen oder anderen Dinge zu reparieren und wieder flott zu machen. Die freiwilligen Spenden der Besucher gehen wie immer an einen guten Zweck. Infos zum Reparatur-Service bei Teamleiter Hermann Stausberg unter Tel. 02742 71919 oder bei der Ehrenamtsbörse der VG Wissen unter Tel. 02742 939-159. Eine Anmeldung per Mail unter h.stausberg@t-online.de ist erwünscht, man kann aber auch spontan vorbeikommen. (Foto kulturWERKwissen: Dominik Ketz)