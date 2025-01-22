DATTENBERG – Radarmessung auf der L 254, in der Gemarkung Dattenberg

Montag, von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr führte die Polizei eine Geschwindigkeitsmessung auf der L 254, Kreuzung „Wegestock“ durch. Dort ist die Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h beschränkt.

Insgesamt wurden trotz regennasser und laubverdreckter Fahrbahn 19 Verstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 98 km/h. Gerade bei den jetzigen Witterungsbedingungen ist Geschwindigkeit Unfallursache No. 1. Die Polizei Linz wird weiter verstärkt auch Kontrollen in diesem Bereich durchführen. Quelle Polizei