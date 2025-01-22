SCHÜRDT – Plötzlich waren sie da – dutzende von Marienkäfer

Die Mittagssonne strahlte vom wolkenfreien Himmel als es am Fahrzeug plötzlich leise zu summen begann. Ein Blick zum Fahrzeug und des Rätsels Lösung saß auf dem Blech. Dutzende von Marienkäfern, in allen Varianten waren gelandet, flogen um das Fahrzeug oder waren im Anflug. Marienkäfer mit drei oder vier und vielen Punkten waren bekannt. Aber was hier flog, sah mitunter schon sehr skurril aus. Die Art war noch nicht zu Gesicht gekommen. Die Tierwelt hält immer wieder Überraschungen bereit. Fotos: Diana Wachow