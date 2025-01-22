BAD HÖNNINGEN – Fahren mit nicht versichertem E-Scooter in Bad Hönningen

Montagabend kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion Linz einen E-Scooter in Höhe Bahnhof in Bad Hönningen. Der 29jährige Fahrer bewegte das Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum, ohne dass für dieses – wie rechtlich vorgeschrieben – Versicherungsschutz bestand. Der Mann schob den E-Scooter nach Hause, er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Quelle Polizei