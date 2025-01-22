ALTENKIRCHEN – Gefahrstoffvorfall in Altenkirchen

Zu einem Gefahrstoffvorfall ist es am 29. Oktober 2025 in Altenkirchen gekommen. Im Bereich der Theodor-Fliedner-Straße wurde eine Kleinstmenge einer Flüssigkeit, vermutlich Quecksilber gemeldet. Der Verdacht wurde durch die Feuerwehr bestätigt. Eine Gefahrstoffzug wurde an die Einsatzörtlichkeit entsandt. Der Bereich Leuzbacher Weg / Theodor-Fliedner-Straße wurde bis zur endgültigen Reinigung für den Fahrzeug- und Personenverkehr gesperrt. Es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung. Quelle Polizei