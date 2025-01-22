BETZDORF – Junger Motorradfahrer bei Auffahrunfall in Betzdorf verletzt

Ein 29-jähriger Toyota-Fahrer und ein 16-jähriger Yamaha-Fahrer befuhren am 28. Oktober gegen 08:45 Uhr hintereinander die Kirchener Straße in Richtung Kirchen. Der vorausfahrende 29-jährige PKW-Fahrer bremste aufgrund einer rotwerdenden Ampel ab. Der 16-jährige Leichtkraftradfahrer fuhr aufgrund ungenügenden Sicherheitsabstands auf den PKW auf. Der 16-jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden entsprechend beschädigt. Quelle Polizei