DAADEN – Unfall im Begegnungsverkehr auf der L 285 bei Daaden

Eine 39-jährige BMW-Fahrerin fuhr am 28. Oktober 2025 gegen 17:00 Uhr auf der L 285 aus Daaden kommend in Fahrtrichtung Herdorf. Ihr entgegen fuhr ein 36-jähriger Ford-Fahrer. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor die BMW-Fahrerin in einer Linkskurve die Kontrolle das über Fahrzeug, sodass das Fahrzeugheck ausbrach. Das kollidierte mit dem entgegenkommenden Ford. Sämtliche Fahrzeuginsassen blieben unverletzt, die Fahrzeuge selbst wurden erheblich beschädigt. Quelle Polizei