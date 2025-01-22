KOBLENZ – Unfall mit erheblicher Verkehrsbeeinträchtigung am Dienstagmorgen auf der BAB 48

Am 28. Oktober 2025 um 07:30 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der BAB 48 kurz hinter dem Kreuz Koblenz in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach. Beteiligt waren vier PKW, die aufgrund von vorherigem stockenden Verkehr miteinander kollidierten. Da alle vier beteiligten PKW nicht mehr fahrbereit auf den beiden Fahrstreifen zum Stillstand kamen, musste die Fahrbahn für circa 1 Stunde gesperrt werden. Im Anschluss wurden die Fahrstreifen sukzessiv wieder freigegeben. Aufgrund des morgendlichen Berufsverkehrs kam es zu erheblicher Staubildung auf der BAB 48 und BAB 61. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 30.000 Euro. Eine Person wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert. Neben der Polizeiautobahnstation Montabaur und Mendig, war die Berufsfeuerwehr Koblenz, der Rettungsdienst Koblenz sowie zwei Abschleppunternehmen vor Ort. Quelle Polizei