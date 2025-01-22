WISSEN – Popcorn, Bilder, Musik und viel gute Laune zum Eröffnungsfest im Bürgertreff Wissen

Der neu gegründete Bürgertreff lud zu seiner offiziellen Eröffnungsfeier ein und viele Bürger aus Wissen und der Region kamen in die Marktstraße in der Fußgängerzone in Wissen. Bei freundlichem Aprilsonnenschein unterhielten sich die zahlreichen Besucher vor und im Bürgertreff und ließen sich mit Kaffee, türkischem Tee und Leckereien vom internationalen Büfett bewirten und nutzten die Gelegenheit, sich über die Ziele und Angebote des Vereins ausführlich zu informieren.

Ursula Heling führte durch ihre Ausstellung „Farbenvielfalt“, deren Bilder noch in den nächsten Wochen im Bürgertreff zu sehen sein werden. Für die Kinder gab’s Popcorn und Spaß mit übergroßen Kostümen; und am Nachmittag sorgte die Wissener Band Soulmatic mit ihren Rhythmen für noch mehr gute Laune, wippende Füße und Hüftschwung.

Die mehr als 100 Gäste – darunter Bürgermeister Berno Neuhoff, der Landtagsabgeordnete Matthias Reuber, Pfarrer Martin Kürten, Mitglieder der verschiedenen Migrationsbeiräte aus dem Landkreis – staunten, was aus dem ehemaligen Modegeschäft entstanden ist: ein einladender großer Raum, Treffpunkt für Begegnungen und Aktivitäten. Es gab viel Begeisterung über das Erreichte, viel Zuspruch und Glückwünsche. „Solch einen Ort, an dem man sich zwanglos treffen und an dem man neue Leute kennen lernen kann, haben wir in Wissen gebraucht“. Mit diesen Worten beglückwünschten viele Besucher und Besucherinnen den gastgebenden Verein.

Auf dem Fest trafen sich alte Bekannte, es wurden auch viele neue Kontakte geknüpft und damit neue Ideen für die Begegnungsstätte entwickelt. Neben der Fortführung der Offenen Treffs (jeden Dienstag und Donnerstag, 14.30 bis 16.30 Uhr) wird ein B2-Deutschkurs angeboten und ab Mai auch Nachhilfe in Englisch und Mathematik für Kinder und Jugendliche. Am 15. Mai lädt der Bürgertreff zum Offenen Singen mit Michaela Weyand und Eduardo Cisternas ein. Geplant sind zudem in den nächsten Monaten unter anderem ein Flohmarkt, verschiedene Beratungsangebote und Vorträge. Auch am Maimarkt am 10.5.26 in Wissen ist der Bürgertreff als neuer Teil der Wissener Gemeinschaft präsent.

Nach dem gelungenen Auftakt freut sich der Verein „Bürgertreff Wissen e.V.“ über Besucher und Mitmacherinnen. Da der Verein den Bürgertreff aus eigenen personellen und finanziellen Mitteln bestreitet, sind kleine und große Spenden willkommen. Kontakt: Erika Uber – buergertreff.wissen@gmail.com. Fotos: Zia Sadiqi