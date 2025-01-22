WALDBREITBACH – Ein letztes Mal am Tisch – Saisonabschluss für Tischtennis-Mannschaften des VfL Waldbreitbach – Die letzten Saisonspiele für die Tischtennis-Teams des VfL Waldbreitbach wurden ausgetragen

Das große Entscheidungsspiel stand am 25. April für die 1. Mannschaft an. Im Spiel gegen die SG Sinzig/Ehlingen musste mindestens ein Unentschieden her, um die Klasse zu halten. Mit 4:6 ging dieses Spiel jedoch leider denkbar knapp verloren, sodass die kommende Saison in der Bezirksliga Rheinland Nord gestartet werden muss.

Zeitgleich trat die 2. Mannschaft dem Tabellenführer aus Rheinbrohl gegenüber: Nach ausgeglichenen Doppeln behielten die Waldbreitbach in fast allen weiteren Situationen die Überhand und beendeten die Saison mit einem starken 8:2 und dem daraus resultierenden 2. Tabellenplatz, womit man sich für die Relegation zur Kreisliga qualifizierte. Diese wird am Samstag, 9. Mai in Windhagen ausgetragen.

Auf Einladung war zum Spiel gegen Rheinbrohl der neue Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach, Pierre Fischer, in der Halle zu Gast. Nicht nur interessiert als Zuschauer, sondern auch nach dem Spiel aktiv am Tisch machte er sich ein Bild des Tischtennissports beim VfL Waldbreitbach.

Die 3. Mannschaft musste bei ihrem letzten Saisonspiel gegen starke Gäste aus Sankt Katharinen eine knappe Niederlage hinnehmen und hat somit die Saison auf einem guten 4. Platz beendet. Die Spieler konnten bei ihrem Saisonabschluss einige knappe Einzel nicht zu ihren Gunsten entscheiden, sodass man am Ende recht deutlich gegen den Tabellenzweiten aus Leubsdorf verlor. „Als Fazit kann man mit der Saison aber durchweg zufrieden sein und die Mannschaft sicherte sich mit dem 5. Platz genau das Mittelfeld der Tabelle“, berichtet Jörg Weißenfels, Abteilungsleiter Tischtennis/Badminton im VfL Waldbreitbach und ergänzt für alle Mannschaften: „Ein großer Dank geht an die zahlreichen Zuschauer, die die komplette Saison über unsere Spieler unterstützt haben.“

Eine Übersicht über das gesamte Angebot des Sportvereins gibt es auf www.vfl-waldbreitbach.de und auf der eigenen Facebook-Seite.