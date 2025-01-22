STADT NEUWIED – Neuwied im Mai aktiv entdecken – Mit dem Rad oder zu Fuß: Zwei Touren durch die Deichstadt

Ob mit dem Fahrrad oder zu Fuß: Wer Neuwied aus neuen Perspektiven kennenlernen möchte, hat am Sonntag, 17. Mai, gleich zwei Möglichkeiten dazu. Die Tourist-Information der Stadt Neuwied lädt an diesem Tag zu zwei abwechslungsreichen Führungen ein, die sowohl Bewegung als auch spannende Einblicke in die Geschichte der Deichstadt bieten.

Bereits um 11 Uhr startet vor dem Neuwieder Schloss die WLAN-Fahrradführung. Hinter der Abkürzung verbirgt sich kein drahtloses Internet, sondern eine Kooperation der vier Rheingemeinden Weißenthurm, Leutesdorf, Andernach und Neuwied. Dieses Mal ist die Deichstadt Gastgeberin: Gemeinsam werden auf der rund viereinhalbstündigen Tour die Sehenswürdigkeiten der Stadt erkundet. Die Strecke ist auch für weniger geübte Radfahrer gut zu bewältigen, dennoch sollten Teilnehmende ein verkehrstüchtiges Fahrrad sowie ausreichend Verpflegung mitbringen. Zudem besteht Helmpflicht. Die Teilnahme kostet 9 Euro für Erwachsene und 5,50 Euro für Schülerinnen und Schüler. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen begrenzt.

Am Nachmittag steht dann Neuwieds bekanntestes Bauwerk im Mittelpunkt. Um 15 Uhr beginnt am Deichinformationszentrum die Deichführung, bei der die Teilnehmenden Wissenswertes über die Geschichte der Hochwasser in Neuwied sowie die Funktionsweise des Hochwasserschutzsystems erfahren. Neben einem Besuch im Deichinformationszentrum steht auch ein Spaziergang über die Deichmauer auf dem Programm. Die Teilnahme an der eineinhalbstündigen Deichführung kostet 6 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder von 6 bis 14 Jahren, Kinder unter 6 Jahren können kostenlos teilnehmen.

Für beide Führungen ist eine Anmeldung bis spätestens zwei Tage vor dem Termin Erforderlich. Sie kann telefonisch unter 02631 802 5555, per E-Mail an tourist-information@neuwied.de oder während der Öffnungszeiten vor Ort in der Tourist-Information Neuwied, Marktstraße 59, erfolgen. Foto: Zimpfer Photography