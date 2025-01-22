LINZ – Asthma bronchiale – manchmal anders, als man denkt

Asthma ist mehr als nur Atemnot. Viele Betroffene kämpfen im Alltag mit ganz unterschiedlichen Beschwerden – von anhaltendem Husten über Engegefühl in der Brust bis hin zu plötzlichen Atemproblemen, die scheinbar „aus dem Nichts“ auftreten. Oft wird Asthma spät erkannt oder unterschätzt, weil die Symptome nicht immer eindeutig sind oder sich schleichend entwickeln. Dazu kommen Unsicherheiten im Umgang mit Medikamenten, Angst vor Anfällen und Einschränkungen im täglichen Leben.

Bei unserer Patientenveranstaltung im Franziskus Krankenhaus Linz gibt Chefärztin Frau Dr. med. Imogen Scheef einen verständlichen Einblick in die vielen Gesichter des Asthma bronchiale. Sie erklärt, warum die Erkrankung oft „anders“ verläuft als erwartet, welche modernen Behandlungsmöglichkeiten es gibt und wie Betroffene ihre Lebensqualität verbessern können. Atmungstherapeutin Emilia Ropero wird im Anschluss noch Tipps im Umgang mit Asthma geben – praktisch und immer einsetzbar!

Dienstag, 12.05.2026 um 18:00 Uhr in der Cafeteria des Franziskus Krankenhauses Linz am Rhein. Informieren Sie sich, stellen Sie Ihre Fragen und gewinnen Sie mehr Sicherheit im Umgang mit Ihrer Erkrankung.