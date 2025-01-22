ALTENKIRCHEN – LandFrauen „Frischer Wind“ auf Gartentour in Belgien

Ein ganzer Reisebus voller Gartenfreunde macht sich mit SWR-Gartenexpertin Heike Boomgaarden auf den Weg nach Belgien. Bei strahlendem Sonnenschein werden vier wunderschöne Park- und Gartenanlagen besucht. Den Anfang machte der Sint-Donatus-Park in Leuven, ein Stadtpark im englischen Landschaftsstil angelegt. Der Park fügt sich nahtlos in die historische Altstadt Leuvens ein, so dass sich auch ein Spaziergang durch die Altstadt anbot. Weiter ging es zum Nationalen Botanischen Garten von Meise, der sich eingebettet in einen 92 ha großen traumhaften Landschaftspark befindet, zu dem auch das ehemalige Königsschloss Bouchout gehört. Nach einer Übernachtung in Brüssel stand am nächsten Tag der private Garten „La Feuillerie“ in Celles, ein verwunschenes Kleinod, auf dem Programm sowie als krönender Abschluss die Gärten von Annevoi, eine im 18. Jahrhundert angelegte Wassergärtenanlage. Heike Boomgaarden führte die große Gruppe mit unglaublichem Fachwissen in ihrer bekannt fröhlichen Art durch die Gärten, so dass am Ende der Reise feststand: Im nächsten Jahr gibt es eine Wiederholung!