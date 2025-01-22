WISSEN – Neuer Boxclub in Wissen eröffnet – RETRO BOXING e. V. startet am 31. Mai 2026

Mit RETRO BOXING e. V. eröffnet am Sonntag, den 31. Mai 2026, ein neuer Boxclub in der Rathausstraße 33 in 57537 Wissen. Die Vorfreude auf die Eröffnung ist bereits groß: Viele Interessierte aus Wissen und Umgebung warten gespannt auf den offiziellen Start des Vereins.

RETRO BOXING e. V. bietet ein vielseitiges Trainingsangebot für die ganze Familie. Kinder ab 3 Jahren, Jugendliche, Frauen, Männer und Senioren finden passende Trainingsmöglichkeiten – unabhängig davon, ob der Fokus auf Fitness, Selbstverteidigung oder dem leistungsorientierten Wettkampfsport liegt.

Sowohl Anfänger als auch ambitionierte Sportler sollen hier die Möglichkeit erhalten, sich sportlich weiterzuentwickeln und persönliche Ziele zu erreichen.

Zur offiziellen Neueröffnung lädt RETRO BOXING e. V. alle Interessierten herzlich ein. Besucher erhalten Einblicke in den Boxsport, lernen die Räumlichkeiten und das Trainingskonzept kennen und können sich über Kurse, Trainingszeiten und Mitgliedschaften informieren.

„Wir freuen uns unglaublich auf die Eröffnung und darauf, endlich starten zu können“, erklärt das Team von RETRO BOXING e. V.