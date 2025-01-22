RHEINLAND-PFALZ – Mehr Mittel für Weiterbildung – Land fördert Volkshochschulen und Landesorganisationen der Weiterbildung im Jahr 2026 mit 10,8 Millionen Euro

Das Land Rheinland-Pfalz erhöht im Jahr 2026 die Förderung der anerkannten Landesorganisationen der Weiterbildung sowie des Verbandes der Volkshochschulen auf insgesamt 10.886.600 Euro. Damit stehen 431.600 Euro mehr als im Vorjahr zur Verfügung. Grundlage hierfür ist das Weiterbildungsgesetz, das seit 30 Jahren verlässliche Rahmenbedingungen für die Weiterbildung in Rheinland-Pfalz schafft. Ziel ist es, die Weiterbildungsangebote noch stärker an den konkreten Interessen der Menschen und Unternehmen in unserem Land auszurichten.

30 Jahre Weiterbildungsgesetz – stabile Grundlage

„Mit der erneuten Aufstockung der Mittel stärken wir die Weiterbildung dort, wo sie gebraucht wird, nah an Bürgerinnen und Bürgern und ihren individuellen Lebens- und Arbeitsrealitäten. Seit 30 Jahren bietet das Weiterbildungsgesetz den Volkshochschulen und Einrichtungen der Landesorganisationen eine stabile Grundlage für ihre wichtige Arbeit. So stellen wir sicher, dass Weiterbildung für alle zugänglich ist und lebenslanges Lernen gelingt“, erklärt Weiterbildungsministerin Dörte Schall.

Die zusätzlichen Mittel tragen dazu bei, noch stärker das Angebot an den aktuellen Fragen unserer Zeit, wie zum Beispiel die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, wirtschaftliche Entwicklung und Nachhaltigkeit auszurichten. Dazu gehören flexible Lernformate, insbesondere Onlineangebote, die eine zeit- und ortunabhängige Teilnahme ermöglichen. Einen umfassenden Überblick über die Weiterbildungsangebote in Rheinland-Pfalz bietet das landesweite Weiterbildungsportal unter: https://weiterbildungsportal-rlp.de/.

Weiterbildungsministerin Dörte Schall betonte abschließend: „Die anerkannten Landesorganisationen und der Verband der Volkshochschulen sind Garanten für eine vielfältige Bildungslandschaft in Rheinland-Pfalz.“

Das für die Weiterbildung zuständige Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung fördert auf der Grundlage des rheinland-pfälzischen Weiterbildungsgesetzes folgende anerkannte Weiterbildungsträger in Rheinland-Pfalz:

Arbeit & Leben gGmbH

Bildungswerk des Landessportbundes Rheinland-Pfalz e.V.

Evangelische Landesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung in Rheinland-Pfalz e.V. (ELAG)

Katholische Erwachsenenbildung Rheinland-Pfalz e.V. – Landesarbeitsgemeinschaft (KEB)

LAG anderes lernen e.V.

Landesvereinigung für ländliche Erwachsenenbildung in Rheinland-Pfalz e.V. (LEB)

Verband der Volkshochschulen von Rheinland-Pfalz e.V.