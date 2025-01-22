KREIS NEUWIED – Vier Ehrennadeln für ausgezeichneten Einsatz – Landrat Achim Hallerbach würdigte im Roentgen-Museum Inge Horn, Anette Wagner, Erwin Hoffmann und Dr. Thomas Stumpf

Vier engagierten Persönlichkeiten aus dem Landkreis Neuwied mit großen Herzen für die Mitmenschlichkeit hat Landrat Achim Hallerbach im Neuwieder Roentgen-Museum als äußeres Zeichen der Wertschätzung die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz überreicht:

„Inge Horn aus Ehlscheid, Anette Wagner aus Dürrholz-Daufenbach, Erwin Hoffmann aus Raubach und Dr. Thomas Stumpf aus Windhagen haben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten weit mehr getan als ihre Pflicht. Bis heute engagieren sie sich mit großer Leidenschaft für andere und stehen beispielhaft für das, was unsere Gesellschaft zusammenhält: ehrenamtlicher Einsatz und gegenseitige Verantwortung, um das Gemeinwohl zu sichern“, hob Landrat Achim Hallerbach in seiner Fest-Ansprache hervor. Musikalisch wurde der Festakt von der Sängerin Ruth Zimmermann, Johannes Weiß am Flügel und Wilfried Bellinghausen am Vibraphon umrahmt.

Seit über vierzig Jahren führt Inge Horn, die ebenfalls als Senior-Trainerin in der Raiffeisenregion wirkt, ihre Wandergruppen von bis zu 20 Personen an Samstagen durch die schönsten Flecken der ehemaligen Verbandsgemeinde Rengsdorf. Dadurch hat sie den Urlaub vor der Haustür, lange bevor er allgemein Trend wurde, salonfähig gemacht. Sie kennt das Rengsdorfer Land wie die eigene Westentasche, leitet historische Ortsführungen in Ehlscheid und ist ausgebildete Kirchenführerin. Mit ihrer, mit viel Liebe zum Detail verfassten, Dorfchronik, hat die Expertin in Heimatkunde ihrem Heimatdorf zum 700-jährigen Jubiläum im Jahr 2011 ein ganz besonderes Geschenk gemacht. Gefragt sind darüber hinaus auch ihre Gesprächskreise und ihre meditativen Abendspaziergänge mit Liedern und Gedichten, die zur Jahreszeit passen. Das Ehlscheider Original ist der Inbegriff für dörflichen Zusammenhalt und Heimatverbundenheit.

Identifikation mit der Heimat zeigt sich auch im lokalpolitischen Engagement und dafür konnte Landrat Achim Hallerbach wiederrum Anette Wagner würdigen. Zunächst als Mitglied des Dürrholzer Gemeinderats, dann 20 Jahre lang als Frau an der Spitze ihrer Heimatgemeinde gehörte Anette Wagner zu den ersten Ortsbürgermeisterinnen im Landkreis Neuwied, später war sie dann eine der Dienst ältesten Orts-Chefinnen im Landkreis. Darüber hinaus war Anette Wagner 20 Jahre Mitglied im Verbandsgemeinderat der VG Puderbach und zehn Jahre lang Mitglied des Kreistags. Zu den Meilensteinen ihres kommunalpolitischen Wirkens mit dem Markenzeichen eines besonnenen und klugen Wirtschaftens zählen die Schaffung der Gewerbeflächen „Am Kohlenweg“ in Zusammenarbeit mit dem Kirchspiel Urbach und der Ortsgemeinde Linkenbach und die Erweiterung und Modernisierung der Kita „Schwatzfinder“ ebenso wie die energetische Sanierung des Gemeindehauses und die Verwirklichung der Neubaugebiete „Linkenbacher Weg“ und „Feldstraße/Im Tälchen“ sowie verschiedene Straßenerschließungs- und Ausbaumaßnahmen.

In die Erfolgsbilanz gehören ebenfalls die erfolgreichen Teilnahmen bei „Unser Dorf hat Zukunft“, die Dorferneuerungskonzepte in allen drei Orten, die schließlich 2023 in den beachtenswerten „Generationstreff“ in der Daufenbacher Ortsmitte mündeten, die vielfältige Unterstützung der heimischen Vereine, die zahlreichen Projekte der Dürrholzer Arbeitsgruppen in Natur- und Umweltschutz sowie Dorferneuerungs- und Verschönerungsmaßnahmen.

Erwin Hoffmann ist der „Vater“ des seit 2016 bestehenden Bürgerbus-Angebots in der Verbandsgemeinde Puderbach und seit vielen Jahren dessen ehrenamtlicher Koordinator. Im Sinne eines Motors sozialer Teilhabe trägt er dazu bei, Menschen auch im fortgeschrittenen Alter ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Als langjähriger 1. Vorsitzender der Schützengilde Raubach tragen viele Projekte und Veranstaltungen der SGi die unverkennbare Handschrift von Erwin Hoffmann. In der erfolgreich gestalteten To-Do-Liste finden sich das Vereinsheim der Schützengilde Raubach und die Bogenschießanlage ebenso wie die Vereinszeitung und das legendäre Raubacher Schützen- und Volksfest. Mit einer klaren und unmissverständlichen Haltung setzt Erwin Hoffmann zudem im Orts- und im Verbandsgemeinderat vielfache Impulse.

Einige Kilometer weiter ist Dr. Thomas Stumpf im Windhagener Ortsgemeinderat seit 2004 eine feste Größe. Ähnlich lange ist er auch im Asbacher Verbandsgemeinderat aktiv und dort seit vielen Jahren Vorsitzender der SPD-Fraktion. Zugute kommen ihm dabei Kompetenz und ein reicher Erfahrungsschatz wie etwa aus der langjährigen herausgehobenen beruflichen Tätigkeit beim Bundesministerium der Finanzen und zuletzt als Abteilungsleiter in der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Unzählige Entscheidungen für die Menschen im Asbacher Land und viele Aktivitäten in Windhagen hat Dr. Thomas Stumpf mit initiiert; unter anderem tragen Projekte wie „Bürger beurteilen ihr Wohnviertel“ oder „Gewerbetreibende beurteilen ihren Standort“ die Handschrift von Dr. Thomas Stumpf. Gleiches gilt für die „Backaktivitäten“ mit Kindern rund um den Backes, die „Kinderkultur“ mit vielen tollen Veranstaltungen im Jahresverlauf, die Beschilderung der Wanderwege oder „Wenten 2024“. Auch beim Kulturteam, in der Bürgerstiftung und als Vorsitzender des Heimat- und Verschönerungsverein ist Dr. Thomas Stumpf eine sichere Bank. Der neue Ehrennadel-Träger bringt sich auch weit darüber hinaus in Vereinen und Stiftungen ein – etwa in der AWO Linz, wo er das Amt des stellvertretenden Ortsvereinsvorsitzenden innehat und unter anderem die Computerkurse für Senioren anstieß.

„Gerade in einer Zeit, in der Demokratie und gesellschaftlicher Zusammenhalt vielerorts auf die Probe gestellt werden, braucht es Menschen wie unsere neuen Ehrennadel-Trägerinnen und -träger mehr denn je: Menschen, die Verantwortung übernehmen, ihre Zeit und Kraft für andere einsetzen und unsere Gemeinschaft stärken. Ihr Engagement ist unbezahlbar und zugleich von unschätzbarem Wert für unseren Landkreis Neuwied“, dankte Landrat Achim Hallerbach für vorbildlichen Einsatz.