KREIS ALTENKIRCHEN – Offene Musikschul-Türen laden zum Ausprobieren ein – Kreismusikschule stellt Instrumente an ihren Standorten vor

Die Kreismusikschule öffnet am Samstag, 30. Mai, wieder ihre Türen und lädt an ihren Standorten in Altenkirchen, Betzdorf-Kirchen und Wissen zum großen Infotag ein.

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, ob bereits musikalisch aktiv oder einfach

neugierig, haben an diesem Tag die Möglichkeit, verschiedene Instrumente hautnah zu erleben und selbst auszuprobieren. Vielleicht den großen Kontrabass testen? In die Trompete blasen oder einmal nach Herzenslust auf dem Schlagzeug drauflos trommeln?

Erstmals lädt ein Gewinnspiel für Kinder (ab sechs Jahren) mit einer Stempelkarte zu einer Reise durchs Musikschulhaus, bei dem es Mini-Geschenkstunden mit dem Lieblingsinstrument zu gewinnen gibt.

Vor Ort stehen viele Lehrkräfte der Kreismusikschule für persönliche Gespräche zur Verfügung. Sie beraten umfassend bei der Wahl des passenden Instruments, informieren über Voraussetzungen und Unterrichtsangebote und beantworten Fragen zu Leihinstrumenten.

Der Schnuppertag bietet für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die nach den Sommerferien neu mit einem Instrument starten wollen, eine ideale Gelegenheit zur Orientierung, aber auch alle Interessierten, die mehr über die Arbeit der Kreismusikschule erfahren möchten, sind herzliche willkommen.

Hier stehen die Türen offen:

10 bis 12 Uhr in Betzdorf-Kirchen, Unterrichtsräume der Kreismusikschule „Auf dem Molzberg“, ehem. IHK Gebäude, Auf dem Molzberg 2

10 bis 12 Uhr in Wissen, Unterrichtsräume der Kreismusikschule in der Wilhelm-Busch Schule (Förderschule), Böhmerstaße 14

14 bis 16.30 Uhr in Altenkirchen, Hauptstelle der Kreismusikschule, Hochstraße 3

Weitere Informationen unter Telefon 02681- 81 22 83, E-Mail: musikschule@kreis-ak.de.