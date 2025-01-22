KLEINMAISCHEID – Feuerwehr Kleinmaischeid präsentiert neues Löschfahrzeug beim Tag der offenen Tür

Am Sonntag öffnete die Feuerwehr Kleinmaischeid ihre Türen im Gewerbegebiet Larsheck und bot den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm. Für Kinder gab es eine Feuerwehr-Hüpfburg und ein Spritzspiel, zudem konnten sie malen und basteln. Erwachsene hatten die Gelegenheit, sich über die ausgestellte Technik zu informieren. Auch für kühle Getränke und Grillgerichte war gesorgt.

Die Hauptattraktion des Tages war das neue Mittlere Löschfahrzeug (MLF), das im Dezember 2025 an die Verbandsgemeinde Dierdorf ausgeliefert wurde. Gebaut von Rosenbauer in Neidling, Österreich, verfügt das MLF über einen 1000 Liter-Wassertank und umfangreiche Ausrüstung für Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung. Es ersetzt ein älteres TSF-W aus dem Jahr 2002.

Nach dem Mittagessen segnete Diakon Norbert Hendricks das Fahrzeug. Anschließend demonstrierte die Jugendfeuerwehr der Verbandsgemeinde Dierdorf bei einer Schauübung ihr Können im Aufbau eines Löschangriffs.

Wehrführer Rolf Böhm zeigte sich mit der Besucherresonanz sehr zufrieden. „Vor allem um die Mittagszeit hatten wir viele benachbarte Feuerwehren zu Gast. Aber auch zahlreiche Bewohner der umliegenden Orte fanden den Weg zu uns.“ Er hofft, dass das Interesse an der Feuerwehr geweckt wurde, da sowohl aktive Mitglieder als auch Unterstützer für den Förderverein gesucht werden. „Vor allem motivierte und gut ausgebildete Feuerwehrleute sind für die weitere Gewährleistung der Sicherheit und die Hilfeleistung bei Bränden oder Unfällen in und um Kleinmaischeid unabdingbar“, erklärte Rolf Böhm, der sich abschließend bei der VG Dierdorf für die Beschaffung des neuen Fahrzeugs bedankte.