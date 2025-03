WISSEN-KÖTTINGERHÖHE – Wissener Karnevalisten besuchen KITA Villa Kunterbunt in Köttingerhöhe

Einer schönen Tradition entsprechend besuchen die Wissener Karnevalisten in der närrischen Zeit auch alle Kindertagesstätten im Stadtgebiet. So auch im Stadtteil Köttingerhöhe. In der Villa Kunterbunt war man daher schon früh ganz aufgeregt: „Wann kommen sie endlich?“ Als Motto stand „In der KITA überall ist kunterbunter Karneval“ auf dem Dienstplan. Entsprechend lautete das von einer Erzieherin verfasste Lied: „Wir sind hier in der Kita, ja hier ist es schön – hier sind viele Kinder, das könnt ihr alle sehn. Wir malen mit Farben, alles kunterbunt und haben viel Spaß, hier geht es rund!“ Beim Eintreffen der Majestäten samt großem Anhang erklang auch gleich ein dreifaches „Wissen o-jö-jo!“. Prinzessin Anna I., Kinderprinzessin Alicia I. sowie Sitzungspräsidentin Lisa Trapp zeigten sich ob des überaus freundlichen Empfangs ganz angetan und verteilten den aktuellen Orden. Die Kindertagesstätte ihrerseits bedankte sich mit ihren eigenen Abzeichen. Gefeiert wurde dann noch bis in die Mittagszeit hinein. (bt) Fotos: Bernhard Theis