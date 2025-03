STECKENSTEIN – Karnevalsfeier bei der Lebenshilfe Steckenstein

Bei der Lebenshilfe Steckenstein hatte man schon gespannt auf die Wissener Karnevalsmajestäten gewartet. Entsprechend hoch her ging es im Mehrzwecksaal der Einrichtung. Vielfach erklangen die schönsten Karnevalslieder, mitgesungen von den prächtig kostümierten Beschäftigten. Dann war es soweit. Die heimische KG marschierte mit einer großen Abordung ein, willkommen geheißen mit einem dreifachen „Wissen, ojöjo“! Die lautesten Rufe galten natürlich Prinzessin Anna I. Man freue sich außerordentlich, wieder einmal die Lebenshilfe beehren zu dürfen, hieß es seitens der Gäste. Nach dem obligatorischen Austausch von Orden zog eine fröhliche Polonaise durch den Saal. Dabei sah sich Moderatorin Jasmin Hummen, unterstützt von Markus Christian, alle Kostüme an. Prämiert worden sind am Ende Edison Qorri (Darth Vader), Ria Stinner (Blumenmädchen) und Kathi Walgenbach (Häuptlingsfrau) für die schönsten Verkleidungen. Starker Beifall galt auch den Büttenrednern Paul S. und Tobias B. Als DJ an der Musikanlage kam Christian Schneider wieder gut an. Gefeiert wurde dann noch eine ganze Weile lang. Die Vorfreude auf ein Wiedersehen mit den dann aktuellen Tollitäten war schon zu spüren. (bt) Fotos: Bernhard Theis