WISSEN – Kinderkarnevalssitzung der KG Wissen im Kulturwerk

Die Karnevalsgesellschaft Wissen hatte wieder eine tolle Kindersitzung in die Spur gebracht. Das Kulturwerk war gut gefüllt und die Stimmung von Beginn an hervorragend. Als Moderatorin bewährte sich erneut über drei Stunden Emilia Becher: „Schön dass ihr wieder alle dabei seid!“ Schon der erste Programmpunkt, ein turbulenter Auftritt der KG-Minis führte zu einer donnernden „Rakete“ der vielen kleinen Narren im Saal.

Nach der Präsentation des in Wissen gut bekannten Herkersdorfer Carnevals Clubs kam Zauberer „Miracelix“ zu seinem Recht. Sein von ihm selbst gebauter Lautometer zeigte an, dass die Mädchen heftiger applaudierten als die Jungen. Erstaunlicherweise konnte der erstmals in der Siegstadt wirkende Magier eine Flasche Maggie in Ketchup verwandeln, was man ihm mit einem „Wissen Ojöjö“ dankte.

Der Tanzdarbietung der Junioren zu dumpfen Trommelschlägen folgte die KG Altenkirchen mit Prinz Alex I. So richtig rund ging es beim traditionellen Mitmachprogramm. Anna und Liza baten alle Kinder auf die Bühne, was zu einem Riesendurcheinander führte. Währenddessen suchte eine Jury nach den schönsten Kostümen. Fündig wurde man bei Luana (Dalmatiner), Ella (Papagei) und Lena (Clown). Alle drei freuten sich dann über den starken Beifall. Die KG Pracht war mit zwei Tanzgruppen, den Majestäten und ihrem Elferrat nach Wissen gekommen.

Den Abschluss und Höhepunkt des fröhlichen Treibens bildete der Einmarsch der heimischen Karnevalsgesellschaft. Unter der Begleitung des Spielmannszugs „Alte Kameraden“ Niederhövels durchquerten die aktuellen Majestäten das Spalier der bunt kostümierten Jecken und geizten dabei nicht mit Kamellen. Die größte Aufmerksamkeit galt natürlich Kinderprinzessin Alicia I. Sie bedankte sich bei allen, die das Fest erst möglich gemacht haben und freute sich auf ein Wiedersehen im kommenden Jahr. (bt) Fotos: Bernhard Theis