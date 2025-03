WISSEN – Höhepunkt des Wissener Karnevalstreibens ist der Veilchendienstagumzug

Strahlender Sonnenschein und ebensolche Gesichter am Straßenrand, so war es beim traditionellen Veilchendienstagumzug als Höhepunkt des Wissener Karnevalstreibens. Vom Kreuztal bis zum Regiobahnhof wälzten sich knapp 50 Motivwagen und Fußgruppen durch die Innenstadt. Los ging es wie immer mit dem Spielmannszug „Alte Kameraden“ Niederhövels unter der Leitung von Angelika Beutgen. Direkt dahinter ließ sich eine starke Abordnung der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ aus dem Stadtteil Köttingerhöhe blicken. Ihr Motto lautete: „In der KiTa überall ist kunterbunter Karneval“. Die Frauengemeinschaft Wissen-Schönstein trug riesige Uhren mit: „Es ist Zeit“. Die KG Altenkirchen war mit Prinz Alexander I. und einem großen Prunkwagen in die Siegstadt gekommen. Die Belegschaft der Klinik St. Antoniushaus Wissen machte sich so ihre Gedanken über KI in der Pflege. Aus Morsbach hatte sich wieder die wohl größte Zug-Abordung die Ehre gegeben. Die Wirsinggruppe feierte ihr zehnjähriges Jubiläum mit dem Spruch: „Nur noch Kappes em Kopp!“. Der Karnevalsclub Hövels präsentierte Prinzessin Alina I. und Prinz Marcel I. inmitten ihrer närrischen Gefolgschaft. Die Wissener Karnevalsfreunde („W.K.F) hatten ihren Wagen in der Nähe von Nisterbrück gebaut (wie berichtet). Sprecher Stefan „Fossy“ Becher gehört seit 50 Jahren zum festen Stamm der heimischen Jecken. Die Abiturientenklasse des Kopernikus-Gymnasiums gab den Startschuss: „Ready for Takeoff!“. Diesmal fuhr sogar ein echter Circuswagen mit. Das Familienunternehmen „Ronelli“ gastiert noch bis zum 16. März auf dem Schützenplatz von Birken-Honigsessen. Eine der Attraktionen, ein (fast) echter Dinosaurier in Originalgröße, reiste auf einem Unimog durch die Rathausstraße. Die Karnevalsfreunde Wissen („K.F.W.“) sind ebenfalls seit gut fünf Jahrzehnten dabei und haben ihr Gefährt, einen riesigen Düsenjäger (wie berichtet), im Weiler Oberkrombach bei Mittelhof zusammengebaut. Die DJK Wissen-Selbach zeigte sich unter: „Mir senn, wie mir senn“. Auch nicht fehlen durften die Freunde aus der Partnerstadt Chagny. Und hinter dem Prunkwagen Ihrer Tollitäten Prinz Julius, Prinzessin Anna und Kinderprinzessin Alicia gab die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen unter der Leitung von Christoph Becker Proben ihres großen Könnens. (bt) Fotos: Bernhard Theis