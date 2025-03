SELBACH – Karnevalsumzug in Selbach

Nach zwei gelungenen Sitzungen, Frauen und Kinder, hatten die Selbacher als Abschluss des Karnevalstreibens wieder einen Umzug auf die Beine gestellt. Zwei Wagen und einige Fussgruppen zogen durch den Ort und verbreiteten gute Laune. Vom Straßenrand her erschallte es des Öfteren: „Selwich loss gohn!“ „Sitzt der Frosch hoch auf der Leiter, wird das Wetter wieder heiter – erwacht im Garten Pflanz` und Tier, darauf trinken wir ein Bier!“ konnten die Schaulustigen an dem Gefährt von Hof Vosswinkel erblicken. Von oben her sah ein prächtiger beschirmter Frosch herab. Die örtliche Schützenbruderschaft hatte ebenfalls wieder einen schönen Wagen ins Rennen geschickt. Gut bekannt waren auch die „Beet-Schwestern“ im schicken Blumen-Dress. Eine erst vor anderthalb Jahren zugezogene Familie mit dem Mainzer „Karnevalsgen“ zeigte sich bestens integriert und verteilte selbstgemachte Frikadellen und Kräbbelchen. Nach einem Zwischenstopp an der Gemeindegarage zogen einige „Feierwütige“ noch ins Schützenhaus, wo man die Session 2024/25 locker ausklingen liess. (bt) Fotos: Bernhard Theis