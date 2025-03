HACHENBURG – Neuer Veranstaltungskalender der KulturZeit Hachenburg vorgestellt

Das gab es noch nie: Noch vor Erscheinen des Veranstaltungskalenders sind die Kleinkunstveranstaltungen der Hachenburger KulturZeit ausnehmend gut verkauft! Man sieht, wer Veranstaltungen der KulturZeit besuchen möchte, sollte sich frühzeitig die Karten im Vorverkauf sichern. „Ein Kompliment für unsere Arbeit“, freuen sich Kulturreferentin Beate Macht und ihr Team. Stadtbürgermeister Stefan Leukel pflichtet ihr bei: „Kulturarbeit ist ganz wichtig für die Bürger unserer Stadt und Verbandsgemeinde, denn hier finden ohne trennenden Bildschirm Dialog, Auseinandersetzung und Austausch statt von Menschen mit unterschiedlichen Ansichten.“ „Solche Möglichkeiten werden seltener in einer Welt, die sich immer stärker in Blasen aufteilt – politisch, sozial, digital.“, ergänzt der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Marco Dörner. Für Macht ist schon immer Kultur „mehr als Unterhaltung. Sie ist ein Ort des Dialogs, wo Fragen gestellt werden, bevor Antworten bequem werden. Sie schafft Begegnungen, wo sonst Mauern wachsen. Gerade jetzt, in Zeiten der Polarisierung und der Unsicherheiten, zeigt sie uns: Unterschiedlichkeit muss kein Problem sein. Sie ist der Anfang für eine mögliche Verständigung.“

Der neue Veranstaltungskalender soll als eine Einladung verstanden werden, sich daran zu beteiligen. Er ist wieder randvoll gefüllt mit kulturellen Highlights von „E“ wie Exciting Places bis „W“ wie Jan van Weyde!

Noch gibt es wenige Karten für einen der bedeutendsten Kabarettisten Deutschlands, Mathias Richling, am 8. März. Und weil der Auftritt der zweimaligen Sonnenkönigin La Signora seit Wochen ausverkauft ist, werden jetzt schon Karten angeboten für René Sydow am 15. November, den Sonnenkönig 2025. Erstmalig treten damit zwei Sonnenkönige in einem Jahr gegeneinander an. Mit 4,91 von 5 möglichen Sonnenkronen hat das Publikum La Signora die bislang höchste Anerkennung gezollt. Aber auch Sydow mit dem zweithöchsten Ergebnis von 4,89 hat große Chancen. Jan van Weyde ist bisher noch ungekrönt, doch anhand des Vorverkaufs für den 17. Mai ist jetzt schon abzusehen, dass auch er Anspruch auf den begehrten Titel erheben wird. Einen Ausblick gibt die KulturZeit auf die Überraschungsveranstaltung Exciting Places am Samstag, den 20. September, in der Westerwald-Brauerei. Comedy, Live-Musik, Magie und vieles mehr kann man in den außergewöhnlichen und intimen Räumen der Brauerei erleben, in denen mit Lichtstimmungen die passende Atmosphäre gezaubert wird. Da die Veranstaltung beim letzten Mal ebenfalls früh ausverkauft war, empfiehlt Beate Macht, sich die Karten frühzeitig zu sichern.

Doch vorher locken die kostenfreien Konzerte auf den Alten Markt. Den Auftakt macht die Cover-Band Street Life am Samstag, 21. Juni für Wäller Helfen Heartbeat. Mit den größten Klassikern aus Pop und Rock ist Party-Time angesagt. Die Treffpunkt-Reihe beginnt mit den Altstädter Dorfmusikanten am 26. Juni. Hier dürfen sich die Besucher auf schönste Blasmusik ihrer vertrauten Freunde freuen. Marillion-Fans erleben durch Strange Engine am 3. Juli die Hits und Meilensteine der Progressiv-Götter neu. Am 10. Juli feiern Junge und Junggebliebene den Markt. Tom Mc Conner, der im letzten Jahr in Hachenburg das erste Mal überhaupt auf einer Bühne sang, hat die Jury von DsdS so von sich überzeugen können, dass er im Finale stand. Auch colin, ebenfalls zum 2. Mal in Hachenburg, kann mit seiner Entwicklung überzeugen. Am 17. Juli wird er eine Mischung aus englischen Indie-Pop und Alt-Rock präsentieren. Mit „Hiss“ sind am 24. Juli alte Bekannte zu Gast auf dem Markt. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Polka, Folk und Weltmusik laden sie das Publikum ein auf eine musikalische Reise durch die Vielfalt des Lebensgefühls: Spaß, Tanzlust, aber auch Schmerz und Melancholie.

Eine Pink Floyd-Tribute-Show versprechen Battersea Power Station am 31. Juli. Sie wollen mit größtmöglicher Authentizität das Erbe der Rockgiganten bewahren. Wer noch immer nicht weiß, wieso die Hachenburger Igel essen, der hat im Rahmen des Sommerfestes am 6. Juli ein weiteres Mal die Möglichkeit, das Rätsel zu lösen, wenn die Theatermacher das Stück „Wie der Igel auf den Teller kam“ aufführen. Abgerundet wird der Veranstaltungskalender der Hachenburger KulturZeit wie immer durch örtliche Vereine und Initiativen, von Lesungen, Vorträgen über Konzerte, Diashows und Museumsfeste.

Angesichts des Kulturprogramms für die erste Jahreshälfte geht Beate Machts Dank einmal mehr an das treue wie aufgeschlossene Hachenburger Publikum und an die Sponsoren Rhenag, Westerwald-Brauerei, Birkenhof Brennerei, Lotto RLP, Westerwald Bank, Sparkasse Westerwald-Sieg, Naspa und den Kultursommer RLP, ohne die das Veranstaltungsprogramm nur halb so umfangreich wäre. Der Dank geht auch an die Werbeagentur Einblick, die auch in diesem Jahr den Veranstaltungskalender zusammen mit der KulturZeit gestaltet hat. Ebenso würdigte Macht das Vertrauen und die Unterstützung der politischen Gremien, den Bauhof und natürlich ihr Team, ohne welches diese Vielzahl an hochkarätigen Veranstaltungen gar nicht möglich wäre.

Wer jetzt neugierig geworden ist, kann sich Karten unter www.hachenburger-kulturzeit.de, bei allen Vorverkaufsstellen der Hachenburger KulturZeit und bei ticket-regional.de sichern. 1-Euro Tickets sind auf Anfrage bei der KulturZeit möglich, Tel. 02662-958336.