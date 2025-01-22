WISSEN – KAFFEEKLATSCH im Mai im Bürgertreff

Bürgertreff Wissen lädt ein: Mittwoch, 27.05.26, 15 Uhr, Marktstr. 8. Der Monat Mai ist Symbol für den Frühling, das Erwachen der Natur, die Früchte des Monat Mai genießen — Erdbeere und Rhabarber — in vielfältiger Art. Das Team des Bürgertreff Wissen lädt ein zu einem gemütlichen Nachmittag bei Kaffee, Tee und Kuchen; Traditionen des Wonnemonats Mai beleuchten, Bräuche aufleben lassen. Bei netter Unterhaltung Bekannte treffen und neue Menschen kennenlernen.

Anmeldung nicht erforderlich. Wir bitten um eine Spende für den Bürgertreff – jeder nach seinen Möglichkeiten. Kontakt: Mechthild Euteneuer – buergertreff.wissen@gmail.com. Foto: Erika Uber/Montage