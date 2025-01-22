LINKENBACH – Brand eines Einfamilienhauses in Linkenbach

Am 17.05.2026 erreichte die Polizeiinspektion Straßenhaus die Meldung einer starken Rauchentwicklung aus einem Einfamilienhaus in der Ortslage Linkenbach. Personen seien keine mehr im Gebäude. Der Brand konnte durch die eingesetzte Feuerwehr sehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Das Wohnhaus ist aufgrund der Rauchentwicklung und Ausbreitung aktuell nicht bewohnbar. Die Schadenshöhe ist aktuell noch nicht sicher zu verifizieren, dürfte jedoch im unteren fünfstelligen Eurobereich liegen. Quelle: Polizei