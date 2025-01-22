PRACHT – Initiative „Ich bin dabei“ – Wandergruppe – Spazier-Wanderung durch Kölns Innen- und Altstadt

Zu der 80. Wanderung der Initiative „Ich bin dabei“ hat sich der Kümmerer Wilhelm Otto etwas Besonderes einfallen lassen. Zu diesem besonderen Anlass wollte man nicht im näheren Umkreis wandern, sondern den Nachmittag in Köln verbringen. Mit Unterstützung von Ulrich Heise und Udo Seidler ging es am Mittwoch, den 6. Mai mit dem Zug nach Köln. Ab dem Bahnhof Köln-Messe-Deutz begann die sieben Kilometer Spazier-Wanderung für 26 Teilnehmer in Köln. Nachdem man an den vielen „Liebesschlössern“ auf der Hohenzollernbrücke vorbei gegangen war, kam man zur Dom Platte. Hier war ein kurzer Besuch im Kölner Dom möglich.

Anschließend ging es weiter durch die Innenstadt Richtung Neumarkt. Eine kurze Rast wurde auf der Bank neben Willi Milowitsch eingelegt. Weiter ging es durch die Altstadt Richtung Rheinufer. Hier kam man auch an dem Denkmal von Tünnes und Schäl vorbei. Das Reiben der Nase der Bronzefigur soll laut kölscher Tradition Glück bringen. Dies wurde von einigen erprobt und es wurden lustige Fotos gemacht. Weiter ging es Richtung Schokoladenmuseum. Im Chocolat Grand Café gab es leckeren Kuchen und so manch einer hat etwas Süßes aus dem Schokoladenmuseums Shop mit nach Hause genommen.

Anschließend ging es über die Deutzer Brücke über den Rhein zur „Schäl Sick“. Eigentlich war noch ein Besuch auf der Aussichtplattform im Hochhaus Triangle geplant, aber auf Grund der Wetterlage kehrte man direkt in das Deutzer Brauhaus ein. Hier wurde erst einmal mit einem kühlen Kölsch auf den schönen Nachmittag, obwohl man die meiste Zeit mit dem offenen Regenschirm unterwegs war, angestoßen. Nach dem guten Brauhausessen ging es mit der Bahn wieder zurück nach Au. Alle waren sich einig, dass das ein schöner Nachmittag in Köln war und die Teilnehmer bedankten sich bei den Organisatoren (Wilhelm Otto, Ulrich Heise, Udo Seidler). Ebenso hatte man den Wunsch, dass solch eine Tour wiederholt werden sollte, jedoch spätestens zur 90. Wanderung. An den achtzig Wanderungen haben bereits rund 2.000 Personen teilgenommen.

Information zur Initiative „Wandern – Ich bin dabei“ in der Verbandsgemeinde Hamm/Sieg

Bereits seit 2017 gibt es die Initiative „Wandern -Ich bin dabei“ in der Verbandsgemeinde Hamm/Sieg. Die erste Wanderung war am 22. März 2017 mit 13 Teilnehmern unter der Leitung des Kümmerers Heinz-Jürgen Steinhauer. Aktuell werden die Wanderungen vom Kümmerer Wilhelm Otto organisiert, der bereits von Anfang an dabei ist.

Die Aktion wurde ins Leben gerufen, um Menschen, die nicht gerne alleine wandern organisierte Wanderungen in der Gruppe zu ermöglichen. Die regelmäßigen Wanderungen sind moderat angelegt und für jede Altersgruppe geeignet. An den Wanderungen nehmen in der Regel 20 bis 25 Personen teil, sind immer gesellig und meist auch mit der Einkehr in einem Kaffee verbunden. Die Wanderungen finden in der Regel im Westerwald, in interessanten Wandergebieten, statt. Weitere Aktionen sind auch Führungen in einem Museum, oder eine Stadtführung sowie Teilnahme an überregionalen Wanderungen.

Jeden ersten Mittwoch im Monat wird gewandert. Die Treffpunkte und Wanderrouten werden im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Hamm/Sieg veröffentlicht. (use) Fotos: