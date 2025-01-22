FLAMMERSFELD – Berufsfeuerwehrtag der Jugendfeuerwehr Flammersfeld

Die Jugendfeuerwehr Flammersfeld führte einen spannenden und abwechslungsreichen Berufsfeuerwehrtag durch. Über 24 Stunden hinweg konnten die Jugendlichen einen realistischen Einblick in den Alltag einer Berufsfeuerwehr erhalten und dabei ihr Können bei verschiedenen Übungen und Einsätzen unter Beweis stellen.

Bereits am Morgen begann der Tag mit einer gemeinsamen Übung zusammen mit der Rettungshundestaffel. Dabei lernten die Jugendlichen die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Rettungshunden kennen und konnten verfolgen, wie vermisste Personen gesucht und gefunden werden. Für viele Teilnehmer war dies ein besonderes Highlight des Tages.

Im weiteren Verlauf des Berufsfeuerwehrtages mussten die Jugendlichen immer wieder zu kleineren simulierten Einsätzen ausrücken. Dazu gehörten unter anderem technische Hilfeleistungen, kleinere Brandlagen sowie verschiedene Einsatzszenarien, bei denen Teamarbeit, schnelles Handeln und die richtige Kommunikation gefragt waren. Durch die realitätsnahen Alarmierungen wurde den Jugendlichen ein authentischer Eindruck vom Feuerwehralltag vermittelt.

Am Nachmittag stand dann eine größere Wasserentnahmeübung gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr Oberlahr auf dem Plan. An einem Weiher in der Schulstraße in Seelbach wurde die Wasserförderung über längere Strecken aufgebaut und der Umgang mit Tragkraftspritze sowie Saugschläuchen geübt. Dabei arbeiteten die Jugendlichen beider Jugendfeuerwehren Hand in Hand zusammen und konnten wichtige praktische Erfahrungen sammeln.

Ein weiterer Höhepunkt folgte am Abend mit einer groß angelegten Einsatzübung auf dem Gelände der Firma Barten in Flammersfeld. Dort wurde ein simulierter Gebäudebrand vorbereitet. Unter realistischen Bedingungen gingen die Jugendlichen zur Brandbekämpfung vor und konnten sogar ein echtes Feuer löschen. Unterstützt wurden die Übungen teilweise auch vom Jugendrotkreuz, wodurch zusätzlich die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Rettungsdienst geübt werden konnte.

Der Abend wurde anschließend in gemütlicher Runde an einem Lagerfeuer mit Stockbrot abgerundet. Nach der gemeinsamen Übernachtung im Feuerwehrhaus und einem gemeinsamen Frühstück endete der 24-Stunden-Dienst am Sonntagvormittag.

Neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung kam auch die Kameradschaft nicht zu kurz. Genau dieser Zusammenhalt macht die Jugendfeuerwehr aus und stärkt das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Gruppe.

Die Jugendfeuerwehr Flammersfeld bedankt sich bei allen Helfern, Unterstützern und Beteiligten, die diesen Berufsfeuerwehrtag möglich gemacht haben. Ein besonderer Dank gilt der Firma Barten in Flammersfeld für die Bereitstellung des Übungsgeländes sowie allen Betreuern, Ausbildern und Organisationen, die die Übungen begleitet und unterstützt haben. Nils Höller Fotos: