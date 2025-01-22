RANSBACH-BAUMBACH – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 300 bei Ransbach-Baumbach

RANSBACH-BAUMBACH – Verkehrsunfall auf der L 300 bei Ransbach-Baumbach

Sonntagvormittag kam es gegen 09.08 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 300 im Bereich Ransbach-Baumbach. Ein Fahrzeug kam nach derzeitigem Stand der Polizei aus Richtung Ebernhahn kommend nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern noch an, die L 300 ist deshalb im Bereich (Ebernhahn – Ransbach-Baumbach) noch gesperrt. Quelle: Polizei