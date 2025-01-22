WALDBREITBACH – DM-Qualifikation für zwei VfL-Athletinnen

Die Athletinnen und Athleten des VfL Waldbreitbach blicken auf einen gelungenen Saisonstart zurück. Zwei Athletinnen sicherten sich die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften gleich im ersten Anlauf. Bei den Regio-Mehrkampfmeisterschaften in Lörrach meisterte Amelie Schmitt (WJ U20) ihren Siebenkampf souverän. Besonders gut lief es im Hochsprung mit einer persönlichen Bestleistung von 1,63 m. Die 4-kg-Kugel stieß sie erstmals über 12 Meter (12,13 m) und im abschließenden 800 m – Lauf holte sie nochmal alles aus sich heraus, um sich am Ende mit 4409 Punkte über den Vize-Titel und die DM-Quali zu freuen.

In Euskirchen startete Celina Medinger (WJ U20) nach verletzungsbedingter Pause in die Saison, gewann den 100 m Hürden-Lauf in 14,04 s deutlich und hakte ebenfalls die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften im ersten Versuch ab.

Clara Sophie Keller (W14) erreichte bei der Bahneröffnung in Bad Neuenahr Platz 1 über 80 m Hürden in 12,95 s und hatte damit die Qualifikation für die Süddeutschen Meisterschaften in der Tasche.

Gute Ergebnisse erzielte Marie Böckmann (W) beim Werfertag in Leichlingen. Mit 11,19 m im Kugelstoßen (Platz 2) und 37,57 m im Speerwurf (Platz 4) konnte sie sehr zufrieden sein.

Bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften Langstaffel in Alzey wurde Samuel Plenert Fabing (M) gemeinsam mit seinen Kollegen der LG Rhein-Wied Rheinland-Pfalz-Meister in der 4 x 400 m Staffel.

Andre Knappe, Timo Lehnert und Henry Wecklein erreichten in der 4 x 800 m Staffel der MJ U 14 Platz 6. Henry Wecklein (M12) lief zudem eine persönliche Bestzeit über 75 m in 11,48 s. Auch Leni Trimborn (W12) konnte mit 11,71 s über 75 m sehr zufrieden sein. Foto: Dirk Gantenberg