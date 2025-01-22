REMAGEN-LINZ – Ausflug nach Remagen
Am Samstag, den 23. Mai 2026, lädt der SPD-Ortsverein Linz zu einem gemeinsamen Ausflug nach Remagen ein. Start ist um 09:15 Uhr an der Fähre nach Kripp. Von dort aus geht es zu einem entspannten Spaziergang am Rhein entlang zur berühmten Brücke von Remagen. Um 10:30 Uhr beginnt eine geführte Stadtführung, die bis etwa 12:00 Uhr dauert. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, in einem der gemütlichen Restaurants an der Rheinpromenade gemeinsam Mittag zu essen. Die Rückfahrt erfolgt mit dem Ausflugsschiff Nixe (über Erpel) und einem kurzen Fußweg. Die Ankunft in Linz ist für ca. 15:00 Uhr geplant. Alle Interessierten – Freunde, Familie und Bürgerinnen und Bürger – sind herzlich willkommen! Es wird ein schöner Tag mit viel Geschichte, Rheinromantik und Gemeinschaft. Foto: Stadt Remagen – Dan Hummel