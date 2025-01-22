STADT NEUWIED – Neuwied ehrt erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler – 400 Gäste in der neuen Stadthalle „Deichherz“

Neuwied ist eine sportbegeisterte Stadt. Zahlreiche Vereine zählen viele Mitglieder, die in den verschiedensten Sportarten aktiv sind – und das häufig sehr erfolgreich. Um die sportlichen Errungenschaften, die Neuwieder Sportlerinnen und Sportler im Laufe des vergangenen Jahres gefeiert haben, angemessen zu würdigen, hat das städtische Amt für Schule und Sport zur alljährlichen Sportlerehrung in die neue Stadthalle „Deichherz“ geladen. Über 400 Gäste kamen der Einladung nach und wohnten der Ehrung bei, die durch Oberbürgermeister Jan Einig, Bürgermeister Peter Jung und den Beigeordneten Ralf Seemann vorgenommen wurde.

Über die Auszeichnung zur Sportlerin des Jahres durfte sich die Weltklasse-Sprinterin Sophia Junk von der LG Rhein-Wied freuen, die mit der deutschen 4×100-Meter-Staffel den dritten Platz bei der Weltmeisterschaft in Tokio errang. Auch der Sportler des Jahres kommt von der LG Rhein-Wied: Der 82-jährige Friedhelm Adorf wurde unter anderem für seinen Weltmeistertitel in der Altersklasse „M80“ über 400 Meter bei der Hallen-WM in Florida geehrt. Der Titel für die Mannschaft des Jahres ging an die Herren-Mannschaft des EHC Neuwied „Die Bären“, die sich mit Spitzenleistungen zum Meister in der Central European Hockey League krönte.

Im Jugendbereich durften gleich zwei Athletinnen die Auszeichnung als Sportlerin des Jahres in Empfang nehmen: Miah Bein und Maggie Dückmann vom TV Heddesdorf räumten als Duo „M&M“ im vergangenen Jahr so ziemlich alles ab, was es im Hip-Hop-Dance in der Altersklasse U16 zu gewinnen gab – unter anderem den Weltmeistertitel im britischen Blackpool. Über die Auszeichnung zum Sportler des Jahres durfte sich Sprinter-Talent Finley Stricker von der LG Rhein-Wied freuen, der bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften über 300 Meter den Titel holte. Als Jugendmannschaft des Jahres wurden die Volleyballerinnen des VC Neuwied 77 ausgezeichnet. Diese waren im vergangenen Jahr besonders erfolgreich, denn gleich vier VCN-Jugendteams konnten 2025 in ihrer jeweiligen Altersklasse die Rheinland-Meisterschaft erringen. Foto: Jörg Niebergall