WERKHAUSEN – 625 Jahre Werkhausen – Maiwanderung begeistert zahlreiche Teilnehmer

Im Rahmen des Jubiläumsjahres „625 Jahre Werkhausen“ fand am 1. Mai eine geführte Maiwanderung entlang des Mehrbachtals und durch die Leuscheider Wälder statt. Um 10 Uhr trafen sich zahlreiche interessierte Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner sowie Gäste am Dorftreff, um gemeinsam die Region zu erkunden und mehr über die Geschichte und Besonderheiten der Heimat zu erfahren.

Die Wanderung führte durch das Mehrbachtal hinein in die umliegenden Wälder und machte an verschiedenen geschichtsträchtigen Orten Halt. Thematisiert wurden unter anderem die Werkhauser Mühle, verschwundene Häuser im Bereich Überdorf, die ehemalige Wasserversorgung des Dorfes sowie die Parzelle „Kornstoppelsträucher“, auf der Schlackereste gefunden wurden. Diese Funde deuten möglicherweise darauf hin, dass dort bereits vor vielen Jahrhunderten Eisenerz verarbeitet wurde und sich an dieser Stelle einst ein Schmelzofen befunden haben könnte.

Ein besonderes Highlight der Wanderung waren zudem die verschiedenen Sagen und Geschichten aus der Region. So erfuhren die Teilnehmer spannende Hintergründe zur Sage vom „Toten Mann“, zur Sage des „Geldborn“ sowie zur Verbindung des Dorfes Obermehren mit diesen überlieferten Erzählungen.

An mehreren Stationen entlang der Strecke berichteten ortsansässige Bürgerinnen und Bürger mit großem Engagement über historische Ereignisse, örtliche Besonderheiten und überlieferte Geschichten. Auch der zuständige Förster des Forstamtes begleitete die Wanderung und informierte die Teilnehmer über aktuelle Waldumbaumaßnahmen sowie die Herausforderungen für den heimischen Wald.

Die Veranstaltung war mit über 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr gut besucht. Besonders erfreulich war, dass neben vielen Bürgerinnen und Bürgern aus Werkhausen auch zahlreiche Familien sowie Gäste aus umliegenden Orten teilnahmen.

Im Anschluss an die Wanderung kamen alle Beteiligten wieder am Dorftreff zusammen, wo der Tag bei Grillgut, Speisen und Getränken in gemütlicher Runde ausklang. Gemeinsam wurde außerdem der Maibaum geschmückt und aufgestellt – ein schöner Brauch, der auch in diesem Jahr wieder viele Helfer und Zuschauer zusammenbrachte. Besonders gut angenommen wurden zudem die frisch zubereiteten Reibekuchen aus regionalen Kartoffeln, die großen Anklang bei den Besuchern fanden.

Die Ortsgemeinde Werkhausen bedankt sich herzlich bei allen Helferinnen und Helfern, den Vortragenden an den einzelnen Stationen sowie bei allen Teilnehmern für das große Interesse und den gelungenen gemeinsamen Tag.

Bereits jetzt möchte die Ortsgemeinde auf die große Jubiläumsfeier am 05. September 2026 hinweisen, an der das 625-jährige Bestehen von Werkhausen gemeinsam gefeiert werden soll. (jed)