HELMENZEN – Traditionelles Hobbyfußballturnier in Helmenzen beim HSV Helmenzen

Fußballer lassen sich auch bei Regen nicht von ihrem Sport abhalten. So auch nicht am 13. und 14. Mai, als 16 Mannschaften beim traditionellen Hobbyfußballturniers antraten. Die Stimmung war trotz typischem Eisheiligenwetter bestens. Der Club feierte in diesem Jahr sein 42-jähriges Bestehen. Einmal mehr zeigte sich, wie gut der Zusammenhalt in diesem Dorf ist.

Gespielt wurde jeweils 10 Minuten. Am ersten Tag gingen die Spieler der glorreichen 8 als Sieger vom Platz. Sie konnten am zweiten Tag sehr entspannt und fröhlich feiern. Der FK Honneroth war am nächsten Tag die erfolgreichste Mannschaft, die genau wie „Die glorreichen 8“ einen wunderbaren Pokal in Empfang nahmen. „Vermutlich der größte, den ich jemals gesehen habe“, so eine erfreute Zuschauerin. Auch Frauen spielten in den Teams mit, eine Regel, die es beispielsweise auch im Tennis gibt, dass eine Mannschaft aus Männern und Frauen bestehen kann, das sogenannte Mixed.

Helmenzen ist mit seinen 936 Einwohnern in jedem Jahr ein exzellenter Gastgeber, nicht zuletzt deshalb, weil der Westerwälder Hof das Herzstück der Gemeinde ist. Der ehemalige Bürgermeister Klaus Schneider hatte sich zusammen mit dem Gemeinderat dafür stark gemacht, dass die Verbandsgemeinde nunmehr Träger des Hauses ist.

Hier die Teilnehmerliste des Turniers neben den beiden Siegermannschaften: Drunken Raptorz; FFC Hilgenroth, WHC Bettgenhausen-Seelbach, Amboss Kickers Döttesfeld, Grill- und Hopfenfreunde, Westerwälder Hof, FHC Limbach/Löhe, Östra Niederölfen, SSV Grün-Weiß Birnbach, Team Panfil, FHC Wölmersen, Parkdecket Kickers, FSG Hasselbach sowie Werkhausen. Insgesamt waren somit 16 Mannschaften am Start. Das gastgebende Team Westerwälder Hof spielte an beiden Turniertagen mit.

Starker Regen sorgte dafür, dass der zweite Turniertag erst einige Minuten später beginnen konnte. „Es schüttet wie aus Eimern“, so eine der Zuschauerinnen. Entspannt war das Abbauen am heutigen Freitag. Fleißige Helfer hatten alles im Griff, und so war nach wenigen Stunden der Platz wieder besenrein. Gelobt wurde abschließend der gute Imbiss, der das Verweilen zusätzlich schmackhaft machte. An beiden Tagen wurde bis tief in die Nacht fröhlich gefeiert. So, wie es in Helmenzen üblich ist und jedes Jahr gerne wiederholt wird.

Das nächste Turnier findet am Samstag, 27. Juni statt, wenn anlässlich des 50-jährigen Bestehens der FSG Hasselbach-Werkhausen seine Tore öffnet. Um 14 Uhr geht es mit dem Fußballturnier los. Hobby- und Freizeitmannschaften sowie Alt-Herren-Teams sind willkommen. Ab 19 Uhr spielt DJ Emdelino auf. (Werner Klak)