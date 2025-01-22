HEDDESDORF – Spendenübergabe an den Förderverein der Geschwister-Scholl-Grundschule

Es ist gute Tradition beim Evangelischen Verein Heddesdorf, dass auf den Veranstaltungen eine Spendensammlung für einen sozialen Zweck vor Ort stattfindet. So wurde auch auf der diesjährigen Mitgliederversammlung großzügig gespendet und es kamen über 400 Euro zusammen. Der Vorstand rundete das Ergebnis auf 500 Euro auf.

Über diesen Betrag kann sich nun der Förderverein der Geschwister-Scholl-Schule freuen, der damit eine Unterstützung für das 120-jährige Schuljubiläum im September erfährt. Zur offiziellen Übergabe trafen sich nun Simone Thillmann (Vorsitzende des Fördervereins, Konrad Graßmann (Kassierer des Evangelischen Vereins Heddesdorf), Claudia Polifka (Kassiererin des Fördervereins) und der Vorsitzende des Evangelischen Vereins Heddesdorf, Sven Lefkowitz.

Simone Thillman bedanke sich ganz herzlich im Namen der Kinder und der Schulgemeinschaft für die Spende. Sven Lefkowitz machte für den Evangelischen Verein deutlich, dass man gerne die Unterstützung gewähre und der Evangelische Verein regelmäßig örtliche Gruppen, Institutionen und Organisationen unterstütze. Das sei ganz im Sinne der Mitglieder des ökumenisch tätigen Vereins und man wolle damit auch Beispiel für den örtlichen Zusammenhalt geben.