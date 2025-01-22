FRIESENHAGEN – Gemeinsam den FriedWald Wildenburger Land bei einer Waldführung erleben

Bei einer kostenlosen Waldführung durch den FriedWald Wildenburger Land haben Interessierte am 20. Mai 2026 um 17 Uhr wieder die Möglichkeit, mehr über die Bestattung in der Natur zu erfahren. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Die FriedWald-Försterinnen und -Förster erklären bei dem gemeinsamen Spaziergang die Idee von FriedWald und beantworten Fragen zu Vorsorge- und Beisetzungsmöglichkeiten, Kosten und Grabarten. Zudem vermittelt der etwa einstündige Rundgang einen Eindruck des Waldes und der friedlichen Stimmung dieses besonderen Bestattungsortes. Treffpunkt ist die Infotafel am FriedWald-Parkplatz, Navigationspunkt: Crottorfer bzw. Krottorfer Straße, 51598 Friesenhagen.

Die Waldführungen finden regelmäßig statt und sind in der Teilnehmerzahl für eine angenehme Gruppengröße begrenzt. Weitere Termine und Anmeldung unter www.friedwald.de/wildenburger-land sowie info@friedwald-wl.de oder 02742 931950