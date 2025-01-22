WISSEN – KAFFEEKLATSCH für neue Ehrenamtler – Bürgertreff lädt am Donnerstag, 13.08.26, 15 Uhr, in die Marktstr. 8 ein

Haben Sie drei Stunden Zeit? In der Woche? Alle 14 Tage? Einmal im Monat? Der Bürgertreff sucht Menschen, die sich ehrenamtlich als Gastgeber engagieren wollen. Wer sich für ein wunderbares Projekt einsetzen, wer interessante Menschen kennenlernen, wer am Aufbau und der Gestaltung eines Begegnungsortes mitwirken will – der ist im Bürgertreff herzlich willkommen.

Bei Kaffee/Tee und Kuchen informiert der Verein am 13.August, 15 bis 17 Uhr, über den Bürgertreff, die Ideen und Ziele und darüber, wie man sich hier engagieren kann.

Der Offene Treff, der ab August wieder zweimal in der Woche stattfindet, wird von immer mehr Gästen besucht. Jeden Dienstag und Donnerstag, jeweils von 14.30 bis 16.30 Uhr, kann man in den Räumen des Bürgertreffs spielen, handarbeiten, reden, Kaffee trinken – und Menschen aus unterschiedlichen Kulturen kennen lernen. Dafür suchen wir Menschen, die die Gäste willkommen heißen und bewirten. Der Bürgertreff lebt mit seinen Besuchern, aber vor allem von und mit Leuten, die sich hier zuverlässig einsetzen – miteinander füreinander. Kontakt: Erika Uber, buergertreff.wissen@gmail.com (Anmeldung wäre schön)